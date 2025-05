Napoli fermo al pari è 2-2 con il Genoa | Vasquez risponde a Raspadori

Si è conclusa una domenica intensa di Serie A, con la 36° giornata che ha visto il Napoli affrontare il Genoa allo stadio Diego Armando Maradona. Le due squadre, con percorsi di stagione radicalmente diversi, hanno dato vita a una sfida emozionante conclusasi in parità, 2-2. Un risultato che, sebbene deludente per i partenopei, risulta prezioso per i Grifoni nella loro lotta per la salvezza.

Si è conclusa la domenica valida per la 36° giornata di Serie A. L’ultima partita di questo 11 maggio ha messo contrapposte due squadre che stanno vivendo stagioni diametralmente opposte. Stiamo parlando di Napoli e Genoa, che si sono affrontate alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. L’incontro si è concluso con il risultato di 2-2, che di fatto va bene solo al Grifone.Partenopei che partono forte nel primo tempo, andando in vantaggio al 15? minuto. Scott McTominay pesca in profondità Romelu Lukaku, che non può sbagliare davanti al portiere. I rossoblu rispondono al 32? con l’autogol di Alex Meret. Nella ripresa la gara rimane in equilibrio, fino al 64?. Giacomo Raspadori viene imbucato dallo scozzese, che calcia di mancino e gonfia la rete. Il risultato sembra incanalato fino all’84’, quando Johan Vasquez pareggia nuovamente i conti su assist di Aaron Martin. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Napoli fermo al pari, è 2-2 con il Genoa: Vasquez risponde a Raspadori

