Napoli fermato dal Genoa con un 2-2 ora è a +1 sull' Inter

In breve da Zazoom:

Il Napoli, in un match cruciale, non riesce a mantenere il vantaggio e chiude solo in parità contro il Genoa, con un deludente 2-2 che consente all'Inter di avvicinarsi a -1 in classifica. La sfida è caratterizzata da momenti di tensione e occasioni sprecate, con la squadra di Spalletti che deve affrontare anche l'infortunio di Lobotka, quanto mai pesante in questa fase finale del campionato.

AGI - Il Napoli sente la pressione e lascia due punti per strada: è solo 2-2 col Genoa, l'Inter accorcia a -1 quando mancano due turni. Difesa alta in avvio per gli ospiti, che rischiano subito in avvio e si salvano sul tiro a giro di Politano: conclusione out di poco. McTominay calcia alto in rovesciata, poi Conte perde Lobotka. Lo slovacco, rischiato da Conte, sente scricchiolare la caviglia e si arrende al 12': dentro Gilmour. Il cambio a centrocampo non spegne il ritrovato impeto del Napoli, che passa al 15' sull'asse McTominay-Lukaku: filtrante dello scozzese per Big Rom, che vince il duello con Vasquez e incrocia alle spalle di Siegrist, vice-Leali. Si tratta della sua ottava rete contro il Genoa, la sua vittima preferita in Serie A. Raspadori sfiora subito il raddoppio, poi si risveglia improvvisamente il Grifone: doppia occasione e traversa per Pinamonti. 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - Napoli fermato dal Genoa con un 2-2, ora è a +1 sull'Inter

Su altri siti se ne discute

Serie A, Napoli fermato sul 2-2 dal Genoa, l’Inter vince contro il Toro e ora è a -1 dalla vetta - Il Napoli si ferma in casa contro il Genoa, ma il punto conquistato le permette di rimanere sopra l'Inter in Serie A. Nel pomeriggio i gol di Zalewski e Asslani decidono la partita tra Torino e i nerazzurriL'articolo Serie A, Napoli fermato sul 2-2 dal Genoa, l’Inter vince contro il Toro e ora è a -1 dalla vetta proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su ildifforme.it

Genoa, Vieira lancia il talento De Winter: ci sono Napoli e Milan, la valutazione - La prossima sarà soprattutto l`estate dei difensori. Diversi top club italiani hanno in mente un restyling dal punto di vista difensivo e ci... 🔗Leggi su calciomercato.com

Sara Campanella uccisa a coltellate, aveva 22 anni. Fermato un giovane - Orrore a Messina di fronte all'ingresso dello stadio 'G.Celeste', dove una ragazza di 22 anni, Sara Campanella, è morta dopo essere stata accoltellata: la vittima è una... 🔗Leggi su leggo.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Napoli-Genoa finisce 2-2, Napoli avanti solo di un punto sull'Inter nella corsa scudetto; Napoli-Genoa 2-2: risultato finale e highlights; Il Napoli fermato (2-2) dal Genoa. Parma, adesso puoi farcela anche tu. L'Inter torna a -1 - Classifica; Napoli fermato dal Genoa al Maradona, scudetto torna in bilico: Inter a -1. 🔗Ne parlano su altre fonti

Il Napoli fermato (2-2) dal Genoa. Parma, adesso puoi farcela anche tu. L'Inter torna a -1 - Classifica - Il Napoli sente la pressione e lascia due punti per strada: è solo 2-2 col Genoa, l’Inter accorcia a -1 quando mancano due turni. E il segnale per il Parma è che contro questo Napoli un punto si può f ... 🔗msn.com

Napoli-Genoa 2-2, gli azzurri vincono lo scudetto se: tutte le combinazioni possibili - Dopo il pareggio del Napoli contro il Genoa, gli azzurri con il punto conquistato restano da soli in testa alla classifica del campionato. In questo momento, dunque, gli uomini di Conte sono a quota.. 🔗msn.com

Napoli stoppato dal Genoa: Vasquez fa esultare Inzaghi - Ecco come è andata allo stadio Maradona, il match, valevole per la 36a giornata di Serie A, tra la squadra di Conte e gli uomini di Vieira ... 🔗calciomercato.it