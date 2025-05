Napoli fermato dal Genoa al Maradona finisce 2-2

In breve da Zazoom:

Nella penultima gara casalinga, il Napoli non riesce a superare il Genoa, concludendo sull'inedito 2-2 al Maradona. La squadra di Antonio Conte è costretta a fronteggiare una serrata rimonta dei rossoblù di Patrick Vieira, sfuggendo così l'opportunità di rispondere al recente successo dell'Inter. A sbloccare il punteggio è Romelu Lukaku, che…

Il Napoli fermato al Maradona dal Genoa: lui finisce nel mirino - Gli azzurri non sono andati oltre il 2-2 contro il Genoa al Maradona. L’Inter ha battuto il Torino nel pomeriggio ed ora i nerazzurri sono a -1 in classificaIl Napoli fermato al Maradona dal Genoa: lui finisce nel mirino (Lapresse) – SerieAnewsIl Napoli scivola al Maradona e con il pareggio per 2-2 contro il Genoa riapre la corsa scudetto. Una serata che sembrava avviarsi verso una vittoria rassicurante si trasforma in un incubo, con l’Inter che si avvicina a soli un punto di distanza e il campionato che entra nel suo rush finale. 🔗Leggi su serieanews.com