Napoli fermato dal Genoa al Maradona finisce 2-2

Il Genoa di Patrick Vieira sorprende il Napoli, fissando il punteggio sul 2-2 e regalando al campionato un finale avvincente. La capolista Antonio Conte era pronta a rispondere all’affermazione dell'Inter, ma la sfida al Maradona, di fronte a oltre 51.000 spettatori, si è rivelata un ostacolo imprevisto per gli azzurri, trasformando la lotta per lo scudetto in un autentico thriller.

(Adnkronos) – Il Genoa di Patrick Vieira tiene vivo il campionato, fermando il Napoli sul 2-2 al Maradona e trasformando questo finale di stagione in un autentico thriller. La squadra di Antonio Conte, capolista lanciata verso lo scudetto, era chiamata a rispondere alla vittoria dell’Inter sul campo del Torino. Ma, davanti agli oltre 51.000 spettatori del Maradona (tredicesimo sold out stagionale), si fa rimontare due volte da un Genoa già salvo, che non ha più nulla da chiedere al campionato, ma che si presenta nella tana del Napoli senza alcuna intenzione di recitare il ruolo di vittima sacrificale. Gli azzurri scendono in campo con il 4-4-2: confermata in attacco, dopo la vittoria di Lecce, la coppia Lukaku-Raspadori – gli autori delle due reti napoletane. A centrocampo, Lobotka stringe i denti nonostante l’infortunio e parte titolare; in difesa, Olivera viene schierato ancora una volta come centrale. 🔗Leggi su Ildenaro.it

