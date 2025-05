Napoli fermato dal Genoa al Maradona finisce 2-2

Il Napoli non riesce a superare il Genoa al Maradona, chiudendo l'incontro sul 2-2 nella penultima partita casalinga. In un match intenso e ricco di emozioni, la squadra di Antonio Conte si lascia sorprendere, subendo una rimonta da parte dei rossoblù di Patrick Vieira. La corsa per lo scudetto si complica ulteriormente, nonostante l'importante gol di Romelu Lukaku, che ha aperto le danze.

(Adnkronos) – Il Napoli si fa bloccare sul 2-2 dal Genoa al Maradona nella penultima gara casalinga, mentre la corsa scudetto entra nel vivo. La squadra di Antonio Conte, chiamata a rispondere al successo dell'Inter a Torino, si lascia rimontare due volte dai rossoblù guidati da Patrick Vieira. A rompere l'equilibrio è Romelu Lukaku.

Napoli fermato dal Genoa, al Maradona finisce 2-2 - (Adnkronos) – Il Napoli si fa bloccare sul 2-2 dal Genoa al Maradona nella penultima gara casalinga, mentre la corsa scudetto entra nel vivo. La squadra di Antonio Conte, chiamata a rispondere al successo dell'Inter a Torino, si lascia rimontare due volte dai rossoblù guidati da Patrick Vieira. A rompere l'equilibrio è Romelu Lukaku, che […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

Napoli-Genoa 1-1, fine primo tra mille paure al Maradona (LIVE) - Il Napoli si appresta a sfidare il Genoa al Maradona nel posticipo della domenica sera. Conte sa l’importanza del match in questo rush finale e si affida di nuovo ai titolarissimi tra cui Olivera centrale preferito a Rafa Marin, per il resto tutto confermato rispetto all’incontro di Lecce di settimana scorsa. Dall’altro Vieira si aspetta voglia dai suoi dopo la sconfitta di misura contro il Milan di settimana scorsa. 🔗Leggi su ilnapolista.it

Napoli fermato dal Genoa, Inter a -1 - Ottimo approccio alla gara del Napoli che risponde al pressing alto del Genoa con azioni incisive sulla destra: prima Politano prova un diagonale che sibila di poco a lato, poi su cross morbido di ... 🔗rainews.it

Serie A: Napoli frenata scudetto, al Maradona 2-2 col Genoa - Al 64' NAPOLI-Genoa 2-1! Rete di Giacomo RASPADORI! Ancora una volta decisivo McTominay che si mette in proprio e serve una palla splendida per Raspadori, bravo a controllare e a ribadire in rete con ... 🔗ansa.it