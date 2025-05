Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 | un milione di euro per gli impianti sportivi delle municipalità

In breve da Zazoom:

Ieri, in Giunta, è stata approvata una delibera proposta dagli Assessori Emanuela Ferrante e Pierpaolo Baretta, che prevede un investimento di 1 milione di euro per la manutenzione e valorizzazione degli impianti sportivi municipali. Le risorse saranno equamente distribuite tra le dieci Municipalità della città, garantendo un contributo di 100.000 euro ciascuna per supportare lo sport locale e migliorare le strutture per la comunità.

È stata approvata ieri in Giunta, su proposta dell’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante e dell’Assessore al Bilancio Pierpaolo Baretta, una delibera che stanzia 1 milione di euro da destinare ad interventi manutentivi e di valorizzazione degli impiantiSportivi municipali. Le risorse saranno equamente ripartite tra le dieci municipalità cittadine, con un contributo di € 100.000,00 . 🔗Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli Capitale Europea dello Sport 2026: un milione di euro per gli impianti sportivi delle municipalità

Approfondimenti da altre fonti

Napoli capitale europea dello sport 2026: a Piazza del Plebiscito la gara inaugurale degli Europei di Pallavolo - «Un doppio traguardo che celebra la forza dello sport e l?identità della città: nel 2026 Napoli sarà Capitale europea dello sport e ospiterà, proprio in... 🔗Leggi su ilmattino.it

Napoli capitale europea dello sport 2026: stanziato 1 mln di euro per gli impianti - E’ stata approvata ieri in Giunta, su proposta dell’assessore allo Sport Emanuela Ferrante e dell’assessore al Bilancio Pierpaolo Baretta, una delibera che stanzia 1 milione di euro da destinare ad interventi manutentivi e di valorizzazione degli impianti sportivi municipali. Le risorse, si legge in una nota, saranno equamente ripartite tra le dieci Municipalità cittadine, con un contributo di 100. 🔗Leggi su ildenaro.it

Genova Capitale Europea dello Sport 2024: impatto economico da 48 milioni di euro - Genova ha chiuso l'anno da Capitale Europea dello Sport con numeri da record. La città ha accolto oltre 50.000 atleti e partecipanti, con un pubblico complessivo di circa 376.000 spettatori e accompagnatori. Gli eventi sportivi che hanno animato il 2024 hanno consolidato il ruolo di Genova come... 🔗Leggi su genovatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Napoli Capitale Europea dello Sport 2026: il miglior modo per celebrare i 2500 anni della città; Napoli capitale europea dello sport 2026: a Piazza del Plebiscito la gara inaugurale degli Europei di Pallavol; Napoli capitale europea dello sport 2026; Napoli capitale europea dello sport 2026: stanziato 1 mln di euro per gli impianti. 🔗Cosa riportano altre fonti

Napoli capitale europea dello sport 2026: a Piazza del Plebiscito la gara inaugurale degli Europei di Pallavolo - «Un doppio traguardo che celebra la forza dello sport e l’identità della città: nel 2026 Napoli sarà Capitale europea ... 🔗msn.com

Napoli sarà Capitale europea dello sport 2026 e ospiterà l'inaugurazione del Campionato Europeo di Pallavolo - Nel 2026 Napoli sarà Capitale europea dello sport e ospiterà la gara inaugurale del Campionato Europeo di Pallavolo. 🔗sport.quotidiano.net

Napoli capitale europea dello sport 2026 ospiterà la gara inaugurale del campionato europeo di pallavolo - Napoli sarà capitale europea dello sport nel 2026 e ospiterà la partita inaugurale del campionato europeo maschile di pallavolo in piazza del plebiscito, valorizzando sport, cultura e turismo. 🔗gaeta.it