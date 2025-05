Napoli beffato nel finale | con il Genoa è solo 2-2

Il Napoli perde l'occasione di allungare sull'Inter, venendo beffato nel finale da un tenace Genoa. La partita termina 2-2, con gli uomini di Conte che, nonostante un buon inizio, devono fare i conti con la determinazione avversaria, capace di riprendersi due volte dallo svantaggio. Un pari che lascia l'amaro in bocca e compromette la serata partenopea.

Una beffa nel finale impedisce al Napoli di allungare sull’Inter e di chiudere la serata con il sorriso. Napolibeffato nel finale: con il Genoa è solo 2-2 La squadra di Conte impatta 2-2 contro un Genoa combattivo e mai domo, capace di reagire due volte allo svantaggio e di trovare il pareggio con Johan .L'articolo Napolibeffato nel finale: con il Genoa è solo 2-2 Teleclubitalia. 🔗Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli beffato nel finale: con il Genoa è solo 2-2

