Napoli beffato nel finale | con il Genoa è solo 2-2

Il Napoli vede sfumare la vittoria nel finale di una partita emozionante contro il Genoa, terminata con un deludente 2-2. Nonostante i tentativi di allungare sull'Inter, la squadra di Conte deve accontentarsi di un pareggio, frutto della determinazione del Genoa, capace di rispondere a ogni svantaggio. Un finale che lascia l'amaro in bocca ai partenopei, costretti a lasciare punti preziosi sul campo.

Una beffa nel finale impedisce al Napoli di allungare sull'Inter e di chiudere la serata con il sorriso. Napoli beffato nel finale: con il Genoa è solo 2-2 La squadra di Conte impatta 2-2 contro un Genoa combattivo e mai domo, capace di reagire due volte allo svantaggio e di trovare il pareggio con Johan.

