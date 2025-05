Napoli beffa nel finale | Vasquez gela il Maradona è solo 2-2 con il Genoa

Al Maradona, il Napoli pareggia 2-2 con un Genoa resiliente, che trova la forza di rimontare due volte. Johan Vasquez firma il gol del pareggio all’84’, complicando i piani di Conte che sperava di allungare sul secondo posto. La squadra di casa, dopo un avvio promettente con un gol di Lukaku, subisce un autogol di Meret, lasciando in bilico la lotta per il titolo a due giornate dalla fine.

Al Maradona finisce 2-2 contro un Genoa tenace, capace di rimontare due volte e colpire all’84’ con un imperioso colpo di testa di Johan Vasquez. Per la squadra di Conte sfuma l’occasione di tenere a distanza l’Inter, vittoriosa nel pomeriggio contro il Torino e ora di nuovo a -1 dai partenopei a due giornate dal termine.Lukaku illude, poi l’autogol di MeretL’inizio del Napoli è arrembante: occasione dopo occasione fino al gol al 16’ firmato Lukaku, servito in profondità da McTominay e glaciale davanti a Siegrist. La partita sembra mettersi sui binari giusti, ma al 33’ arriva il pari beffa: cross di Messias, colpo di testa di Ahanor e deviazione sfortunata di Meret, che finisce per firmare un’autorete grottesca. Il Genoa va al riposo sull’1-1 e il Maradona trattiene il fiato.Raspadori accende la speranza, Vasquez spegne tuttoNella ripresa il Napoli torna avanti con una splendida azione firmata ancora da McTominay, che serve Raspadori per il 2-1. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Napoli, beffa nel finale: Vasquez gela il Maradona, è solo 2-2 con il Genoa

