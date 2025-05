Napoli altro che bus scoperti | occhio che la festa può trasformarsi in melodramma

Napoli, un palcoscenico di festa e passione, dove ogni vittoria è vissuta intensamente. Tuttavia, ciò che inizia come celebrazione può trasformarsi in melodramma. Lo sport insegna che ogni partita è incerta fino all'ultimo secondo e che le aspettative premature possono portare a delusioni. Prepararsi per la vittoria è fondamentale, ma è altrettanto importante affrontare la realtà con pragmatismo e prudenza, per evitare amare sorprese.

Napoli, altro che bus scoperti: occhio che la festa può trasformarsi in melodrammaLo sport è questo. Non è finita finché non è finita. Nel bene e nel male. Bisogna sapere che cosa serve per vincere. E se non lo sai, finisce che perdi. Nel modo più beffardo. Se si comincia ad addobbare la culla prima che nasca il bambino, poi si va incontro a brutte sorprese. Non è questione di scaramanzia, è questione di conoscenza dello sport. Ci sono venuti in mente tutti partecipanti alle riunioni istituzionali per l’organizzazione della festa scudetto. Un bus scoperto, anzi due. Comprendiamo di più gli ambulanti che hanno cominciato a sfoderare le magliette col quarto tricolore, almeno lo hanno fatto per raggranellare qualcosa di soldi. Ci viene da chiederci perché a Napoli le feste sembrano essere più importanti delle vittorie. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli, altro che bus scoperti: occhio che la festa può trasformarsi in melodramma

