Napoli al Parco Margherita cantiere ancora aperto ma è già polemica tombini

Tempo di lettura: 2 minutiLavori al ParcoMargherita: nemmeno sono finiti, ma già partono le polemiche. Un record, forse. Al centro della discussione i tombini. La manutenzione straordinaria della sede stradale è partita 13 mesi fa. Stando agli annunci del Comune di Napoli, siamo in dirittura d’arrivo. Ma c’è un allarme lanciato da Cittadinanza Attiva in difesa di Napoli. “Da tempo abbiamo segnalato che – spiega Pierluigi Troise, segretario e consigliere dell’associazione -, durante i lavori in corso a ParcoMargherita, i chiusini (tombini) risultavano non essere a livello con il manto stradale provvisorio“. A corredo della denuncia, vengono fornite alcune foto.“Oggi, con la posa del manto definitivo – afferma Troise -, si concretizza purtroppo quanto temuto”. Ovvero, “i lavori, costati 3 milioni di euro grazie a un finanziamento BEI e realizzati dopo oltre un anno di disagi per residenti e attività commerciali, presentano evidenti criticità”. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, al Parco Margherita cantiere ancora aperto ma è già polemica tombini

