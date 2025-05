MXGP Lucas Coenen fa sua Gara-2 del GP di Spagna ma il round va a Romain Febvre

LucasCoenen si è aggiudicato Gara-2 del Gran Premio di Spagna, ottavo appuntamento del Mondiale MXGP 2025, mentre il round se l’è aggiudicato RomainFebvre sempre più lanciato verso il titolo.Sul tracciato di Lugo la seconda manche ha visto il successo del belga della KTM che ha preceduto proprio RomainFebvre per 12.3 secondi mentre completa il podio l’olandese Calvin Vlaanderen (Yamaha) a 16.0.Quarta posizione per il padrone di casa Rubén Fernandez 20.7 davanti allo svizzero Jeremy Seewer (Ducati) a 29.5 mentre centra la sesta posizione l’olandese Jeffrey Herlings (KTM) a 34.5.Chiude al settimo posto Andrea Bonacorsi (Fantic) a 36.9, quindi all’ottavo il norvegese Kevin Horgmo (Honda) a 38.7, mentre è nono il francese Maxime Renaux (Yamaha) a 42.1 con il lettone Pauls Jonass (Kawasaki) che completa la top 10 a 44. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MXGP, Lucas Coenen fa sua Gara-2 del GP di Spagna ma il round va a Romain Febvre

Segui queste discussioni sui social

Some of the world’s best motocross racers are set to converge on Darwin’s Hidden Valley Raceway for the MXGP of Australia.#MXGP Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

MXGP, Lucas Coenen fa doppietta e vince il GP di Svizzera. Gajser si ritira, primo podio della Ducati - Pasquetta semplicemente perfetta per Lucas Coenen, che domina anche gara-2 sulla pista di Frauenfeld e fa doppietta in Svizzera vincendo il primo Gran Premio della carriera nel Mondiale MXGP. Il fenomenale rookie belga della KTM sale dunque sul gradino più alto del podio nella classe regina a soli 18 anni, confermandosi un talento cristallino che potrà scrivere pagine indelebili della storia del motocross. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Motocross, GP Svizzera MXGP 2025 in DIRETTA: Lucas Coenen domina gara-2 e fa doppietta, out Gajser - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEFinisce qui la nostra diretta, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport!Coenen vince dunque da rookie il primo Gran Premio della carriera nella classe regina a soli 18 anni, mentre Febvre guadagna ben 22 punti su Gajser (ritiratosi dopo una brutta caduta) e si avvicina a -27 dal leader del campionato.Quarto posto per la KTM di Herlings davanti alla Fantic dell’azzurro Andrea Bonacorsi, ottimo quinto nonostante una caduta. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Motocross, GP Europa MXGP 2025 in DIRETTA: Gajser in testa, segue Lucas Coenen - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE6- Le condizioni del tracciato sono davvero dure, piloti completamente ricoperti di fango.5- Febvre tiene a 7 secondi l’azzurro Mattia Guadagnini.4- Guadagnini stabile in quarta posizione, seguito da Jonass a tre secondi.3- Forato costretto a rientrare subito ai box. Peccato per lui.2- Si corre sotto la pioggia battente.2- Renaux in grave difficoltà solamente in quindicesima posizione, Seewer in diciassettesima posizione, Jago Geerts diciannovesimo. 🔗Leggi su oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

Lucas Coenen: stimmate da fenomeno, futuro da campionissimo del Motocross; Lucas Coenen è il favorito per il titolo MXGP?; MXGP: Lucas Coenen dominatore ad Agueda. Rivivi gli highlights di gara-2; MXGP25 #7 Portogallo. Due triplette così. Lucas Coenen e Andrea Adamo [VIDEO]. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

MXGP, Lucas Coenen fa sua Gara-2 del GP di Spagna ma il round va a Romain Febvre - Lucas Coenen si è aggiudicato Gara-2 del Gran Premio di Spagna, ottavo appuntamento del Mondiale MXGP 2025, mentre il round se l’è aggiudicato Romain ... 🔗oasport.it

MXGP 2025, Portogallo: Lucas Coenen vince, Ducati in difficoltà. Classifica e calendario - Mondiale Motocross - La pioggia caduta copiosa ha inevitabilmente condizionato le prestazioni dei piloti e la tabella di marcia del programma, ritardando le partenze di un’ora per poter permettere all ... 🔗insella.it

MXGP | GP Spagna 2025, gara di qualifica: Geerts risorge dopo le cadute di Febvre e Coenen - Il belga torna clamorosamente al successo a seguito degli scivoloni dei due pretendenti al titolo; in MX2 Benistant supera de Wolf ... 🔗p300.it