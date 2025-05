Musica un abum con inediti a 30 anni dalla scomparsa di Mia Martini

Trent’anni fa (12 maggio 1995) moriva Mia Martini, considerata una delle migliori cantanti della Musica leggera italiana. Successi come Piccolo uomo, Donna sola, Minuetto, Inno, E stelle stan piovendo, Al mondo, Donna con te, Che vuoi che sia se t’ho aspettato tanto, Per amarti e La costruzione di un amore l’hanno consacrata tra le protagoniste della Musica italiana negli anni Settanta, decennio nel quale raggiunge una grande popolarità sia nazionale sia internazionale. Tra i sodalizi più significativi, il primo con Charles Aznavour, che culminerà il 10 gennaio 1978 con un recital all’Olympia di Parigi; il secondo con Ivano Fossati, col quale si instaura un sodalizio artistico e sentimentale che culminerà con l’album Danza nel 1978. Nei giorni scorsi è uscito “Tarab“, l’album con canzoni inedite e interpretazioni alternative di brani già noti proposti con nuovi arrangiamenti e con la produzione artistica di Maurizio Piccoli, in digitale, in cd e in doppio Vinile Crystal (Nar InternationalWarner Music Italy). 🔗Leggi su Ildenaro.it

