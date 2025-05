Musica balli e protesta | più di 2mila ragazzi alla Street Parade

In breve da Zazoom:

Sabato pomeriggio, Desenzano ha vibrato al ritmo della Garda Street Parade, un evento di musica, balli e protesta che ha visto la partecipazione di oltre 2mila ragazzi. Partito dalla stazione, il colorato corteo ha sfilato per circa 4 km, animando le vie Masaccio, Zadei, Giotto e Michelangelo, portando con sé un messaggio di unità e libertà. Una celebrazione che ha unito passione e impegno sociale.

Musica, balli e protesta: più di 2milaragazzi (3mila per gli organizzatori) alla Garda StreetParade in scena sabato pomeriggio a Desenzano. Il folto corteo si è radunato dalle 15 in stazione: è poi partito alle 16 e ha attraversato per circa 4 km le vie Masaccio, Zadei, Giotto, Michelangelo e. 🔗Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Musica, balli e protesta: più di 2mila ragazzi alla Street Parade

Altre fonti ne stanno dando notizia

Musica, balli e protesta: più di 2mila ragazzi alla Street Parade - Musica, balli e protesta: più di 2mila ragazzi (3mila per gli organizzatori) alla Garda Street Parade in scena sabato pomeriggio a Desenzano. Il folto corteo si è radunato dalle 15 in stazione: è poi partito alle 16 e ha attraversato per circa 4 km le vie Masaccio, Zadei, Giotto, Michelangelo e... 🔗Leggi su bresciatoday.it

Addio alla star della musica: la sua canzone più famosa ha segnato un’epoca, il triste annuncio - Roberta Flack, la celebre cantante che ha reso immortale il brano “Killing Me Softly”, è venuta a mancare all’età di 88 anni dopo una lunga malattia. La sua versione della canzone, che è stata ripresa da molti artisti, tra cui la famosa interpretazione dei Fugees, rimane uno dei suoi successi più amati. Con il suo stile unico, è riuscita a fondere soul, jazz e pop, lasciando un’impronta indelebile nella musica mondiale. 🔗Leggi su thesocialpost.it

“Meno strade e più servizi pubblici”, la protesta davanti al municipio di Gorle - Un presidio davanti al municipio di Gorle per dire no alla penetrante a est e sì alla metropolitana leggera Montello-Ponte San Pietro. A promuovere la protesta sabato mattina 8 marzo è stato il Partito della Rifondazione Comunista.“L’assessore del centrodestra alla mobilità della Regione Terzi (della Lega) ha avanzato la proposta di risolvere i problemi del traffico in entrata a Bergamo realizzando un’altra nuova strada – spiega Francesco Macario, segretario provinciale del Partito della Rifondazione Comunista -. 🔗Leggi su bergamonews.it

Approfondimenti da altre fonti

Musica, balli e protesta: più di 2mila ragazzi alla Street Parade; Rock da ballare: ecco le 10 canzoni che fanno muovere tutti; Fight the power: 40 grandi canzoni di protesta; Musica balli e protesta | più di 2mila ragazzi alla Street Parade. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia