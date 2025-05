Musetti-Nakashima oggi Internazionali d’Italia 2025 | orario tv programma streaming

Ritorna in campo Lorenzo Musetti agli Internazionalid’Italia2025. Al Foro Italico di Roma il toscano va a caccia degli ottavi di finale contro l’americano Brandon Nakashima, con il quale è 1-1 nei precedenti finora disputati.Nessuno di questi, però, si è giocato sulla terra rossa: prima ‘l’erba del Queen’s, dove i due si sono dati ampia battaglia prima di un 6-4 al terzo da parte del classe 2002 di Carrara, poi gli US Open, dove in quattro set il californiano ha restituito il favore. Stavolta si gioca sulla superficie d’elezione di Musetti, che parte favorito anche per quanto sta mostrando in questa fase del 2025, davvero prolifica di risultati allo stato attuale delle cose.Il match tra Lorenzo Musetti e Brandon Nakashima si giocherà come secondo match sul Campo Centrale dopo Sabalenka-Kenin (ore 11:00). 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Musetti-Nakashima oggi, Internazionali d’Italia 2025: orario, tv, programma, streaming

