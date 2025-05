Musetti in lizza per essere tra le prime 8 teste di serie al Roland Garros Corsa su De Minaur Ruud e…Djokovic!

Lorenzo Musetti, dopo il suo ingresso negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2025, consolida la sua nona posizione nella classifica ATP, in rapida preparazione per il Roland Garros. Il ranking ufficiale sarà reso noto il 19 maggio e sarà cruciale per determinare le teste di serie del torneo parigino. Musetti punta a scalare le posizioni per garantire un sorteggio vantaggioso, replicando il successo ottenuto a Roma.

Con l'approdo agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia 2025 di tennis, Lorenzo Musetti al momento conferma la nona posizione nella classifica mondiale: il ranking ATP che verrà ufficializzato lunedì 19 maggio verrà utilizzato per determinare le 32 teste di serie del RolandGarros.Per rientrare tra le prime otto teste di serie a Parigi, così come gli è accaduto a Roma, dove però è assente il serbo Novak Djokovic, il toscano dovrà guadagnare necessariamente una posizione prima della fine del torneo capitolino: l'azzurro può guardare ai tennisti che lo precedono, ma deve anche guardare negli specchietti.Musetti, infatti, può superare a Roma il serbo Novak Djokovic, che scavalcherebbe giungendo in finale, il norvegese Casper Ruud e l'australiano Alex de Minaur, ancora in Corsa agli Internazionali, ma può anche essere superato al massimo da due tra i tennisti che lo seguono: importante lo scontro diretto con Daniil Medvedev.

