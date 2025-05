Musetti e Sonego conquistano il derby azzurro nel doppio | fratelli Berrettini battuti

In breve da Zazoom:

Nel primo turno del doppio agli Internazionali d'Italia 2025, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego si impongono in un emozionante derby azzurro contro i fratelli Jacopo e Matteo Berrettini, vincendo al super tie break. Dopo un avvio difficile, con il primo set andato ai Berrettini per 7-6, Musetti e Sonego ribaltano la situazione, chiudendo il secondo set 6-2 e portando a casa il match con un 10-8 nel tie break.

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego vincono il derbyazzurro contro Jacopo e Matteo Berrettini al super tie break, nel primo turno del doppio degli Internazionali d'Italia 2025. Dopo un primo set vinto dai fratelliBerrettini 7-6, Musetti-Sonegoconquistano il secondo 6-2 e il super tie break 10-8. Agli ottavi la coppia azzurra sfiderà . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Su questo argomento da altre fonti

Musetti batte in rimonta Lehecka e vola agli ottavi a Montecarlo, sarà derby con Berrettini - MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Sarà derby italiano negli ottavi del “Rolex Monte-Carlo Masters”, primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione in corso al Country Club nel Principato di Monaco, con un montepremi totale pari a 6.128.940 euro. A sfidare Matteo Berrettini, ieri protagonista di un grande successo su Alexander Zverev, sarà infatti Lorenzo Musetti: il 23enne di Carrara, numero 16 del ranking e 13 del seeding, ha sconfitto in rimonta il ceco Jiri Lehecka, numero 28 Atp, per 1-6 7-5 6-2 dopo due ore e 20 minuti di gioco. 🔗Leggi su unlimitednews.it

Quando si gioca il derby Berrettini-Musetti agli ottavi di Montecarlo: data e orario dell’incontro - Berrettini-Musetti è la partita valida per gli ottavi del torneo di Montecarlo. Tutto quello che c'è da sapere su orario, diretta TV e streaming.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

LIVE Berrettini-Musetti, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’atteso derby - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE15:51 Quello che andremo a commentare sarà il terzo confronto diretto tra i due azzurri, con la situazione in parità dopo il successo nella finale dell’ATP 250 di Napoli 2022 del toscano, e la risposta del romano giunta due anni più tardi sull’erba di Stoccarda.15.47 Fa il suo dovere Carlos Alcaraz, che supera in due set il tedesco Almaier centrando così i quarti di finale. 🔗Leggi su oasport.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Musetti-Sonego vincono il derby nel doppio, fratelli Berrettini ko agli Internazionali 2025; Napoli fermato dal Genoa, al Maradona finisce 2-2; Napoli-Genoa 2-2! A due giornate dalla fine il distacco tra Napoli e Inter è di 1 punto; Festa della mamma, il messaggio di Meloni: Essere madre sfida più straordinaria. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Musetti e Sonego conquistano il derby azzurro nel doppio: fratelli Berrettini battuti - (Adnkronos) - Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego vincono il derby azzurro contro Jacopo e Matteo Berrettini al super tie break, nel primo turno del doppio degli Internazionali d'Italia 2025. Dopo un pri ... 🔗msn.com

ATP Roma 2025, Musetti e Sonego eliminano i fratelli Berrettini dal torneo di doppio - Il derby italiano valido per il primo turno del torneo di doppio maschile degli Internazionali d'Italia 2025 di tennis va alla coppia composta da Lorenzo ... 🔗oasport.it

Tennis, Internazionali: Musetti e Sonego battono i fratelli Berrettini in doppio - Va a Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti il derby al primo turno contro i fratelli Jacopo e Matteo Berrettini nel torneo di doppio agli Internazionali d'Italia. I due Lorenzo si impongono al super tiebre ... 🔗napolimagazine.com