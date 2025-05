Musetti e Sonego conquistano il derby azzurro nel doppio | fratelli Berrettini battuti

In breve da Zazoom:

Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego trionfano nel derby azzurro degli Internazionali d'Italia 2025, superando i fratelli Berrettini al super tie break. Dopo una prima frazione combattuta persa 7-6, Musetti e Sonego ribaltano la situazione con un convincente 6-2 nel secondo set, chiudendo la partita 10-8 nel decisivo tie break. Ora, la coppia azzurra si prepara ad affrontare gli ottavi di finale.

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego vincono il derby azzurro contro Jacopo e Matteo Berrettini al super tie break, nel primo turno del doppio degli Internazionali d'Italia 2025. Dopo un primo set vinto dai fratelli Berrettini 7-6, Musetti - Sonego conquistano il secondo 6-2 e il super tie break 10-8. Agli ottavi la coppia azzurra sfiderà .

Musetti batte in rimonta Lehecka e vola agli ottavi a Montecarlo, sarà derby con Berrettini - MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Sarà derby italiano negli ottavi del “Rolex Monte-Carlo Masters”, primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione in corso al Country Club nel Principato di Monaco, con un montepremi totale pari a 6.128.940 euro. A sfidare Matteo Berrettini, ieri protagonista di un grande successo su Alexander Zverev, sarà infatti Lorenzo Musetti: il 23enne di Carrara, numero 16 del ranking e 13 del seeding, ha sconfitto in rimonta il ceco Jiri Lehecka, numero 28 Atp, per 1-6 7-5 6-2 dopo due ore e 20 minuti di gioco. 🔗Leggi su unlimitednews.it