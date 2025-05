Musetti e Sonego battono i Berrettini nel doppio con super tie break agli Internazionali d’Italia 2025

Nel derby azzurro del doppio agli Internazionali d’Italia 2025, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego hanno mostrato grande determinazione affrontando i fratelli Jacopo e Matteo Berrettini. Dopo un avvincente primo set, vinto dai Berrettini al tie break, la coppia italiana ha cambiato marcia, dominando nel secondo set e conquistando la vittoria in un emozionante super tie break. Una sfida che ha sottolineato il talento e la resilienza del tennis italiano.

Nel derby azzurro del doppio degli Internazionali d'Italia 2025 si è assista a una partita serrata: Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego hanno superato i fratelli Jacopo e Matteo Berrettini grazie a un emozionante super tie break. Dopo un primo set combattuto, vinto 7-6 dai Berrettini, la coppia italiana ha reagito con determinazione, trionfando nel secondo.

