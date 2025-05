musetti e sonego battono i berrettini nel doppio con super tie break agli internazionali d italia 2025

Nel derby azzurro di doppio agli Internazionali d’Italia 2025, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego hanno trionfato contro i fratelli Berrettini in un match avvincente. Dopo un primo set combattuto, vinto dai Berrettini, la coppia italiana ha dimostrato determinazione e abilità, conquistando la vittoria nel super tie break e regalando un’emozione indimenticabile ai tifosi.

