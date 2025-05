Musetti contro Nakashima | risultati Internazionali live Quando giocano gli azzurri oggi

Roma, 11 maggio 2025 – Lorenzo Musetti in campo contro Nakashima nel match che vale l’accesso agli ottavi di finale. Il programma degli azzurri agli Internazionali BNL d’Italia oggi comincia con il carrarino, numero 9 al mondo, che non prima delle 13 sfiderà il 29esimo tennista del ranking. L’appuntamento è invece alle 15.20 per l’in contro di Francesco Passaro, già reduce dall’impresa contro Dimitrov, contro Kachanov. L’umbro parte da sfavorito anche stavolta ma ci ha abituato a ribaltare i pronostici. Prima (ore 14) il doppio Errani-Paolini contro Putintseva-Fernandez. Per rivedere Jannik Sinner all’opera dopo l’esordio positivo di ieri (6-3,6-4 a Navone) dovremo aspettare domani, orario da definire: dall’altra parte della rete Jesper de Jong. Chiude il derby tutto italiano nel doppio Musetti -Sonego contro i fratelli Berrettini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Lorenzo Musetti manca un match-point e perde contro Arthur Fils nel terzo turno a Indian Wells - Niente da fare per Lorenzo Musetti e le speranze dei tifosi italiani che avrebbero sperato di vederlo negli ottavi di finale del Masters1000 di Indian Wells. Vince il francese Arthur Fils (n.21 del mondo) col punteggio di 3-6 7-6 (4) 6-3 in 2 ore e 33 minuti di partita. Il toscano (n.16 ATP) ha avuto sulla racchetta la palla per chiudere la partita prima del tie-break del secondo set, ma non è riuscito a concretizzare l’opportunità. 🔗 Leggi su oasport.it

Atp Montecarlo 2025, Berrettini contro Musetti: orario e dove vedere il match in tv e in streaming - “La novità è che sulla terra rossa non ci siamo mai affrontati ed è una superficie dove tutti e due siamo abbastanza a nostro agio. La grande differenza, sia per me che per lui, è che non avremo più il tifo a nostro favore a cui ci ha abituati questo torneo”. Con queste parole Lorenzo Musetti ha presentato il derby italiano contro Matteo Berrettini valido per gli ottavi di finale dell’Atp di Montecarlo in programma giovedì 10 aprile. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it