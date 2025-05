Museo Stefano Bardini | al via il restauro del San Michele Arcangelo capolavoro di Piero del Pollaiolo

In occasione del centenario del Museo Stefano Bardini, il prestigioso dipinto

In occasione dei primi cento anni di vita del MuseoStefanoBardini, un'opera meravigliosa come il San MicheleArcangelo che abbatte il drago di Piero del Pollaiolo sarà sottoposta a un accurato restauro. Un dipinto dal valore inestimabile, fiore all'occhiello del Museo civico fiorentino, al cui.

