Murelli Lega | Il governo preveda indennizzi per gli allevamenti danneggiati dai lupi

In breve da Zazoom:

La commissione Affari europei del Senato ha approvato una risoluzione che richiede al governo di attivarsi per indennizzare agricoltori e allevatori colpiti dai danni causati dagli attacchi di lupi. L'iniziativa, sostenuta anche dalla senatrice Elena Murelli (Lega), mira a proteggere gli operatori del settore agricolo e zootecnico, raggiungendo un equilibrio tra la salvaguardia della fauna selvatica e la sicurezza delle attività produttive.

La commissione Affari europei del Senato ha approvato una risoluzione che impegna il governo a prevedere indennizzi a favore di agricoltori e allevatori che hanno avuto danni provocati da attacchi di lupi. La risoluzione, firmata anche dalla senatrice Elena Murelli (Lega) membro della Commissione. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Murelli (Lega): «Il governo preveda indennizzi per gli allevamenti danneggiati dai lupi»

Cosa riportano altre fonti

Murelli (Lega): «Il governo preveda indennizzi per gli allevamenti danneggiati dai lupi» - La commissione Affari europei del Senato ha approvato una risoluzione che impegna il governo a prevedere indennizzi a favore di agricoltori e allevatori che hanno avuto danni provocati da attacchi di lupi. La risoluzione, firmata anche dalla senatrice Elena Murelli (Lega) membro della Commissione... 🔗Leggi su ilpiacenza.it

Murelli (Lega): «Il governo preveda indennizzi per gli allevamenti danneggiati dai lupi» - La commissione Affari europei del Senato ha approvato una risoluzione che impegna il governo a prevedere indennizzi a favore di agricoltori e allevatori che hanno avuto danni provocati da attacchi di lupi. La risoluzione, firmata anche dalla senatrice Elena Murelli (Lega) membro della Commissione... 🔗Leggi su ilpiacenza.it

Salvini resta in sella alla Lega: “Al governo fino al 2027, se non ci arrestano…”. Meloni: “Avanti insieme” - Confermato, per acclamazione, Matteo Salvini rilancia sull’azione del governo, ripropone la sua candidatura per il Viminale e saluta con amicizia il messaggio di incoraggiamento e di “unità” che la premier Giorgia Meloni indirizza a lui e al congresso: “Avanti fino al 2027”, dice il leader della Lega, “Insieme con coraggio per i nostri obiettivi”, gli fa eco la presidente del Consiglio in un video messaggio nel quale – ancora una volta – invita alla prudenza e alla mediazione sul tema dei dazi. 🔗Leggi su secoloditalia.it

Approfondimenti da altre fonti

Murelli (Lega): «Il governo preveda indennizzi per gli allevamenti danneggiati dai lupi»; Murelli (Lega): «La Regione aumenta le tasse, ma non spende i fondi stanziati per la sanità»; La maggioranza approva una deroga alle sanzioni alla Russia; «Il Governo ha dato e darà fondi alle Regioni, ma andranno usati al meglio». 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Murelli (Lega) “Il governo preveda indennizzi per allevamenti danneggiati dai lupi” - La commissione Affari europei del Senato ha approvato una risoluzione che impegna il governo a prevedere indennizzi a favore di agricoltori e allevatori ... 🔗piacenzasera.it

LAVORO, MURELLI (LEGA): BENE GOVERNO, PIÙ CONTROLLI E CULTURA DELLA SICUREZZA - Roma, 7 mag - “Apprezziamo la particolare attenzione che il Governo intende riservare a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: è una priorità morale e sociale sulla quale serve un impegno continuo, ... 🔗9colonne.it

Ddl prestazioni sanitarie. Murelli (Lega): “Estendere atto medico a tutti i professionisti sanitari” - Questo quanto richiesto in un emendamento. "La Lega presenta un emendamento al ddl Prestazioni sanitarie per estendere l’Atto medico a tutte le professioni sanitarie. Riconosciamo non solo la ... 🔗quotidianosanita.it