Muratore cade dalla scala e muore Strazio e rabbia della famiglia | Grande lavoratore siamo distrutti

di Pietro Mecarozzi"Era una brava persona, un Grandelavoratore, siamo senza parole". Gli occhi colmi di lacrime. Il volto stravolto. I gesti nervosi e rassegnati. Una sigaretta accende l’altra: perché la rabbia si mischia al dolore. Fissa il corpo del suo compagno, Remzi E., senza riuscire a crederci. L’uomo, 46 anni di origini albanesi, ieri mattina intorno alle 11.30 stava ridipingendo la pensilina di cemento che copre il tratto dal cancellino al portone d’ingresso di un condominio di via Mariotto di Nardo, nel rione Ponte a Greve, quando è caduto dallascala e precipitato al suolo. Secondo le prime ricostruzioni, il Muratore avrebbe battuto la testa morendo sul colpo. Attorno non aveva ponteggi. Assenti anche un’imbracatura e il caschetto. "Viveva con noi a Empoli – dice la figlia della compagna, che intanto sta dando la brutta notizia a i parenti della vittima –, era in Italia da circa 20 anni: lavorava per una ditta, giorno e notte. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Muratore cade dalla scala e muore. Strazio e rabbia della famiglia: "Grande lavoratore, siamo distrutti"

