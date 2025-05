Muller saluto da brividi ai tifosi del Bayern Monaco | Amici cari! | Estero

2025-05-10 23:46:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com:Muller, saluto da brividi ai tifosi del BayernMonaco: “Amicicari!” Estero Calciomercato.com Home Muller, saluto da brividi ai tifosi del BayernMonaco: “Amicicari!” Getty Images BayernMonaco-Borussia Monchengladbach 2-0) è stata l’ultima partita in casa per la leggenda Thomas Muller, che a fine stagione lascia il club della sua vita. 🔗Leggi su Justcalcio.com

