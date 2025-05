mulè giornata dei bersaglieri ci ricorda chi siamo e da dove veniamo

MARSALA (TRAPANI) (ITALPRESS) – “L’importanza della Giornata dei Bersaglieri è fondamentale perchè ci ricorda chi siamo e da dove veniamo ”. Lo ha dichiarato alla Italpress Giorgio Mulè (Fi), vicepresidente della Camera, in occasione del raduno nazionale dei Bersaglieri a Marsala. “ siamo qui a ricorda re come questo corpo abbia accompagnato l’unità d’Italia, il Risorgimento e nel difendere i valori della democrazia”, ha aggiunto.xa3adsmca1Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗 Leggi su Unlimitednews.it

Giornata della memoria: Mattarella ricorda le vittime di mafia e rinnova l'impegno - I nomi delle vittime di mafia "sono parte della nostra memoria collettiva, ed è nei loro confronti che si rinnova, anzitutto, l'impegno a combattere le mafie, a partire dalle Istituzioni ai luoghi della vita quotidiana, superando rassegnazione e indifferenza, alleate dei violenti e sopraffattori. La mafia può essere vinta. Dipende da noi: tanti luminosi esempi ce lo confermano". Lo scrive, in un messaggio in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.