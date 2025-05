Mulazzano fa le barricate contro il parco agrivoltaico | Ci strapperà un milione di metri quadri di territorio

Mulazzano, 11 maggio 2025 – Nasce il comitato “Salviamo il territorio di Mulazzano Tutela identità del territorio e del paesaggio“ per dire no al parcoagrivoltaico che occuperà un milione di metri quadrati di terreno tra Mulazzano e la frazione Cassino d’Alberi. Nel progetto saranno impiegati più di 86mila pannelli fotovoltaici collocati a 4.5 metri di altezza in modo che al di sotto gli agricoltori potranno continuare a coltivare. “Non solo il paesaggio tipico della pianura lombarda sarà modificato – spiega il presidente del Comitato, Massimo Ciceri – ma anche l’identità del paese poiché questo progetto creerà divisioni fisiche e sociali della nostra comunità. Cassino resterà schiacciato tra la Teem e il parcoagrivoltaico”.Secondo Ciceri non ci saranno nemmeno benefici economici. Anzi “non ci sarà nessuno sconto sulle bollette dei cittadini, che andranno invece ad aumentare a causa dell’impiego di condizionatori e deumidificatori che useranno per contrastare il riscaldamento e l’innalzamento delle temperature provocati dai pannelli”. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

