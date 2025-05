Moviola Torino Inter l’episodio chiave del match di Serie A

MoviolaTorinoInter, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 202425 l’episodiochiave della Moviola del matchTorinoInter, valido per la 36ª giornata della Serie A 202425. Dirige la sfida l’arbitro La Penna. MoviolaTorinoInter: Nulla da segnalare per il momento 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Moviola Torino Inter, l’episodio chiave del match di Serie A

Segui queste discussioni sui social

#Torino, #Vagnati: "Il futuro di #Elmas dipende dalla volontà del calciatore" Leggi la discussione

#SerieA | #Torino, sovraccarico al polpaccio per #Casadei Leggi la discussione

Cosa riportano altre fonti

Moviola Lazio Torino, l’episodio chiave del match - Moviola Lazio Torino, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 L’episodio chiave della moviola del match Lazio Torino, valido per la 30ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Davide Massa. MOVIOLA LAZIO TORINO: La moviola del match tra Lazio e Torino inizierà alle 20e45 in punto 🔗Leggi su calcionews24.com

Moviola Monza Torino, l’episodio chiave del match - Moviola Monza Torino, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 267 giornata del campionato di Serie A 2024/25 L’episodio chiave della moviola del match Monza Torino, valido per la 27ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Antonio Rapuano. La moviola del match di Serie A Monza Torino inzierà alle ore 12.30 🔗Leggi su calcionews24.com

Moviola Inter Monza, l’episodio chiave del match - Moviola Inter Monza, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 L’episodio chiave della moviola del match Inter Monza, valido per la 28ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Zufferli. L’EPISODIO CHIAVE 🔗Leggi su calcionews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inter-Torino, moviola: arbitro in confusione, dubbi su rosso e terzo gol di Thuram ma c’è un altro errore; Milan-Inter, moviola: braccio in area di Leao, ecco perché non è rigore; Inter-Torino, la MOVIOLA LIVE:; Inter-Torino 3-2, la moviola: giusto il rosso a Maripan, dubbi sul terzo gol. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Moviola Verona Lecce, l’episodio chiave del match di Serie A - Moviola Verona Lecce, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 L’episodio chiave della moviola del match Verona Lecce, valido per la 36ª giorn ... 🔗calcionews24.com

Moviola Torino Udinese, l’episodio chiave del match - Moviola Torino Udinese, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 33ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 L’episodio chiave della moviola del match Torino Udinese, valido per ... 🔗informazione.it

Torino-Inter come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Torino-Inter in TV e Streaming. Diretta Sky o DAZN? Scopri Data e Orario, Probabili Formazioni, Arbitro e VAR. 🔗sport.virgilio.it