moviola napoli genoa l episodio chiave del match

Moviola Napoli Genoa , l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 202425 l’episodio chiave della Moviola del match Napoli Genoa , valido per la 36ª giornata della Serie A 202425. Dirige la sfida l’arbitro Piccinini. l’episodio chiave 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Moviola Como Genoa, l’episodio chiave del match - Moviola Como Genoa, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 L’episodio chiave della moviola del match Como Genoa, valido per la 34ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Arena. L’EPISODIO CHIAVE 🔗 Leggi su calcionews24.com

Inter-Genoa, l’episodio fa infuriare i tifosi del Napoli: che errore dell’arbitro! - Napoli calcio notizie- Un episodio accaduto durante Inter-Genoa scatena le polemiche: furiosi i tifosi del Napoli.L’Inter ha battuto il Genoa per 1-0 nonostante un’enorme sofferenza, riuscendo così a sorpassare momentaneamente il Napoli in classifica, in attesa della gara degli azzurri di domani contro il Como. I nerazzurri si rialzano quindi dopo la sconfitta della scorsa settimana contro la Juventus. 🔗Leggi su spazionapoli.it