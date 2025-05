Moviola Napoli-Genoa braccio di Venturino in area | il verdetto di Marelli fa discutere

Fa discutere tra i tifosi la moviola di Luca Marelli riguardo l'episodio controverso con protagonista Venturino nell'area di rigore del Napoli. La delusione per il deludente 2-2 con il Genoa si fa sentire, soprattutto perché consente all'Inter di avvicinarsi alla vetta. La squadra partenopea, ora più che mai, è chiamata a reagire e a focalizzarsi sui prossimi impegni per riconquistare la leadership in campionato.

Fa discutere tra i tifosi la Moviola di Luca Marelli al termine di Napoli-Genoa sull’episodio che vede protagonista Venturino nell’area di rigore degli azzurri.Delusione in casa Napoli per un risultato che permette solo all’Inter di accorciare un punto dalla capolista. Il 2-2 è un risultato che piace poco alla squadra partenopea, che però deve guardare avanti e mettere nel mirino già la prossima partita contro il Parma.Intanto, fa discutere tra i tifosi il tocco in area con la mano di Venturino, quasi sullo scadere del match. Timida la protesta da parte della squadra azzurra nel concitato momento del match, che vedeva gli azzurri cercare la rete nel finale per ritrovare il vantaggio. Non ha dubbi Luca Marelli: secondo l’ex arbitro il tocco non è punibile con il calcio di rigore.Napoli – Genoa, Marelli: “braccio di Venturino attaccato al corpo”Il braccio di Venturino è attaccato al corpo: questo scagionerebbe il giocatore del Genoa, stando all’analisi di Luca Marelli ai microfoni di DAZN. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Moviola Napoli-Genoa, braccio di Venturino in area: il verdetto di Marelli fa discutere

