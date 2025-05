Movimento 5 Stelle apre la sede di Reggio Calabria | con gli attivisti ci sono anche ospiti del centrosinistra

🛈 Anteprima news:

Una giornata di festa e entusiasmo ha caratterizzato l'inaugurazione della prima sede fisica del Movimento 5 Stelle nella città metropolitana. Tra applausi di attivisti e simpatizzanti, il simbolico taglio del nastro ha visto la partecipazione di rappresentanti di quasi tutti i partiti del centrodestra, testimoniando un momento di dialogo e apertura nel panorama politico locale.

Movimento 5 stelle in piazza contro il riarmo europeo: cori contro Meloni e Calenda - AGI - "Da questa piazza arriva un messaggio forte e chiaro non vogliamo un piano di riarmo da ottocento miliardi, vogliamo un percorso di pace che veda l'Europa protagonista. Abbiamo bisogno di investire sul lavoro perché abbiamo i salari più poveri d'Europa. No a questa follia, peraltro senza un briciolo di difesa comune europea. Sono contento che le forze di centrosinistra siamo tutte qui. Stiamo piantando un pilastro solido e fermo per costruire una alternativa di governo". 🔗Leggi su agi.it