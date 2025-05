MotoGp Zarco vince in Francia sul bagnato | Marc Marquez 2 Bagnaia fuori da zona punti

Clamorosa vittoria di Johann Zarco nel Gp di Francia di MotoGp. Il pilota di casa del team Honda di Lucio Cecchinello ha vinto una gara pazza, caratterizzata dalla pioggia, cadute, cambi moto e da long lap penalty, precedendo di circa 20 secondi la Ducati di MarcMarquez, secondo davanti alla Ducati del team Gresini di Fermin Aldeguer, al primo podio nella classe regina. fuori dalla zonapunti Pecco Bagnaia, sedicesimo al traguardo dopo una caduta nel corso del primo giro che lo ha penalizzato. Out anche Alex Marquez, caduto due volte nelle fasi finali della corsa mentre si trovava al terzo posto."E' magico, non avrei mai creduto che sarebbe potuto accadere così. La scelta delle gomme alla fine è stata giusta. All'ultimo giro ho salutato il pubblico, è stato emozionante, è uno dei momenti più emozionanti della mia vita, uno di quelli che ricorderò per sempre - ha commentato Zarco dopo il successo ottenuto -. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - MotoGp, Zarco vince in Francia sul bagnato: Marc Marquez 2°, Bagnaia fuori da zona punti

