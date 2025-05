MotoGP oggi Quartararo in pole per la gara del GP Francia | orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

La diretta della gara del GP Francia della MotoGP 2025 a Qatar: piloti in pista alle 14:00. Quartararo in pole nella griglia di partenza. Le ultime news e gli aggiornamenti giro per giro. 🔗Leggi su Fanpage.it

Potrebbe interessarti su Zazoom: MotoGP Le Mans: Quartararo da record, pole davanti a Marc Marquez - Fabio Quartararo domina il sabato del Gran Premio di Francia firmando una pole position da record sul circuito Bugatti di Le Mans. Il pilota Yamaha ferma il cronometro sull’1'29"324, migliorando di sei decimi il tempo registrato da Jorge Martin nel 2024 e centrando la sua seconda pole consecutiva.

Ne parlano su altre fonti

MotoGP oggi, Quartararo in pole per la gara del GP di Spagna: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming - La diretta della gara del GP Spagna della Motogp 2025 a Jerez: piloti in pista alle 14:00. Quartararo in pole nella griglia di partenza. Le ultime news e gli aggiornamenti giro per giro.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

MotoGP oggi, Marquez in pole per la gara del GP Argentina: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming - La diretta della gara del GP Thailandia della MotoGp 2025: piloti in pista alle 19:00. X in pole nella griglia di partenza. Le ultime news e gli aggiornamenti giro per giro.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

MotoGP, Quartararo batte i Marquez ed è in pole anche a Le Mans! Bagnaia fatica - Fabio Quartararo si conferma in uno stato di forma celestiale e ripete l’impresa di Jerez de la Frontera conquistando una clamorosa pole position per il Gran Premio di Francia 2025, sesto appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il Diablo ha dato spettacolo in qualifica sul circuito Bugatti di Le Mans, inventandosi un giro da urlo e centrando il bersaglio grosso per la gioia del pubblico transalpino presente in loco. 🔗Leggi su oasport.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video MotoGP Assen 2011: orari diretta tv prove libere, qualifiche, gara Video MotoGP Assen 2011: orari diretta tv prove libere, qualifiche, gara

Su questo argomento da altre fonti

MotoGP oggi, Quartararo in pole per la gara del GP Francia: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming; Quartararo infiamma Le Mans: pole record in MotoGP. In prima fila Marc e Alex Marquez. Fatica Bagnaia; GP Francia 2025, griglia di partenza: pole spaziale di Quartararo, Bagnaia a sei decimi da Marc Marquez; MotoGp di Francia: Marc Marquez vince la gara sprint, Bagnaia cade al secondo giro. 🔗Se ne parla anche su altri siti

MotoGP oggi, Quartararo in pole per la gara del GP Francia: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming - La diretta della gara del GP Francia della Motogp 2025 a Qatar: piloti in pista alle 14:00. Quartararo in pole nella griglia di partenza. Le ultime news e gli aggiornamenti giro per giro. 🔗fanpage.it

MotoGp Francia, le qualifiche: pole di Quartararo davanti a M. Marquez - Il pilota Yamaha si impone sul Circuito Bugatti di Le Mans con il tempo record di 1'29"324. In prima fila partirà anche Alex Marquez. Sesto tempo per Francesco Bagnaia Fabio Quartararo, in sella alla ... 🔗tg24.sky.it

MotoGP oggi in tv, GP Francia 2025: orari warm-up e gara, streaming, programma TV8 e Sky - Oggi, domenica 11 maggio, andrà in scena il GP di Francia, sesto round del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans assisteremo a una gara ... 🔗oasport.it