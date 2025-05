MotoGP oggi in tv GP Francia 2025 | orari warm-up e gara streaming programma TV8 e Sky

oggi, domenica 11 maggio, andrà in scena il GP di Francia, sesto round del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans assisteremo a una gara decisamente interessante in cui c’è un favorito d’obbligo è sempre Marc Marquez. Lo spagnolo, a segno nella Sprint Race ieri, ha tutto per poter replicare quest’oggi.La velocità e la costanza dimostrate nel corso del fine-settimana fanno pensare che, salvo errori o problemi tecnici, Marc possa piazzare ancora la propria bandierina. Proverà a contrastarlo il francese Fabio Quartararo (Yamaha) che, partendo dalla pole-position, spera di avere una risposta diversa dalle gomme rispetto alla Sprint menzionata, dove il transalpino ha concluso in quarta posizione.Andrà in cerca di una reazione Francesco Bagnaia. Pecco è incappato ieri in una caduta. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP oggi in tv, GP Francia 2025: orari warm-up e gara, streaming, programma TV8 e Sky

Potrebbe interessarti su Zazoom: MotoGP Le Mans: Quartararo da record, pole davanti a Marc Marquez - Fabio Quartararo domina il sabato del Gran Premio di Francia firmando una pole position da record sul circuito Bugatti di Le Mans. Il pilota Yamaha ferma il cronometro sull’1'29"324, migliorando di sei decimi il tempo registrato da Jorge Martin nel 2024 e centrando la sua seconda pole consecutiva.

Cosa riportano altre fonti

MotoGP oggi, Marquez in pole per la gara del GP Argentina: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming - La diretta della gara del GP Thailandia della MotoGp 2025: piloti in pista alle 19:00. X in pole nella griglia di partenza. Le ultime news e gli aggiornamenti giro per giro.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

MotoGP oggi in tv, GP Argentina 2025: orari prove libere, programma, streaming - Oggi, venerdì 14 marzo, andrà in scena il primo giorno del weekend del GP d’Argentina, secondo round del Motomondiale 2025. Sul circuito di Termas de Rio Hondo si prospetta una giornata piuttosto interessante e in MotoGP i temi di interesse non mancheranno, in quanto l’adattamento alla Sprint Race, in programma domani, dovrà essere rapido.I centauri della classe regina dovranno spingere fin da subito al massimo per ottenere in questo day-1 un tempo buono per rientrare nel novero della classifica combinata, che determinerà gli accessi nella Q1 e nella Q2 delle qualifiche di domani. 🔗Leggi su oasport.it

A che ora la MotoGP oggi in tv, GP Spagna 2025: orari prove libere, programma, streaming - Oggi, venerdì 25 aprile, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP dei Spagna, quinto round del Motomondiale 2025 e primo nel Vecchio Continente. Sul circuito di Jerez de la Frontera, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale.LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 10. 🔗Leggi su oasport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Orari TV GP Francia 2025: diretta su Sky, differita su TV8 - Orari - MotoGP; MotoGP, gli orari del GP Francia a Le Mans: dove vedere la gara; MotoGP Francia, dove vedere la gara di Le Mans: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW; MotoGP Francia, Marc Marquez vince la gara sprint a Le Mans: out Bagnaia dopo una caduta. 🔗Su questo argomento da altre fonti

MotoGP oggi in tv, GP Francia 2025: orari warm-up e gara, streaming, programma TV8 e Sky - Oggi, domenica 11 maggio, andrà in scena il GP di Francia, sesto round del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans assisteremo a una gara ... 🔗oasport.it

MotoGp, diretta tv e streaming Gp Francia: dove vederlo e a che ora - Il re degli sprint in bicicletta Mark Cavendish sventola la bandiera a scacchi a Le Mans per il re delle sprint in moto Marc Marquez. Il campione… Leggi ... 🔗informazione.it

MotoGP oggi in tv, GP Francia 2025: orari 10 maggio, streaming, programma TV8 e Sky - Oggi, sabato 10 maggio, assisteremo a una giornata molto intensa per i piloti del Motomondiale 2025. Sul tracciato di Le Mans, in Francia, si andrà a ... 🔗oasport.it