MotoGp Gp pazzo a Le Mans vince Zarco su Marc Marquez

Roma, 11 mag. (askanews) – Sorpresa a Le Mans: Johann Zarco si impone nel GP di Francia. Il pilota Lcr Honda, squadra guidata da Lucio Cecchinello, vince la gara di casa dopo numerose sorprese. MarcMarquez, secondo, allunga prepotentemente nel Mondiale, sfruttando le cadute dei rivali. Ora ha 22 punti sul fratello Alex e 51 nei confronti di Bagnaia. Fermin Aldeguer (Gresini) si prende il terzo posto a Le Mans. Meteo protagonista. La pioggia torna appena prima del via. I piloti arrivano sullo schieramento con le moto dotate di gomme slick, ma lo scroscio si fa insistente e, al termine del giro di ricognizione, tutti rientrano ai box per passare all’assetto da bagnato. La partenza viene così rimandata di 10 minuti e gara accorciata, passando da 27 a 26 tornate. Nel corso del secondo giro di allineamento i fratelli Marquez, Di Giannantonio, Morbidelli, Quartararo, Binder, Acosta e Aldeguer rientrano ai box per passare nuovamente alle slick. 🔗Leggi su Ildenaro.it

??Des averses abordent le Circuit #Bugatti du #Mans pour le Grand prix moto de France #motog qui débute à 14h pour se terminer à 16h30Risque d'averses jusqu'à la fin de l’épreuve (orages possibles) et pluies plus continues en début de so… Leggi la discussione

??Des averses abordent le Circuit #Bugatti du #Mans pour le Grand prix moto de France #motog qui débute à 14h pour se terminer à 16h30Ce risque d'averses persistera jusqu'à la fin de l’épreuve avec des orages possibles (plus fréquents en… Leggi la discussione

