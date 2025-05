MotoGP GP Francia 2025 Marc Marquez completerà l’opera vincente? Bagnaia deve stringere i denti

Alle ore 14:00 di domenica 11 maggio si disputerà l’edizione 2025 del Gran Premio di Francia di MotoGP. La gara si annuncia particolarmente interessante alla luce di quanto accaduto nella giornata di sabato, nella quale MarcMarquez ha mantenuto la propria imbattibilità nelle Sprint, riprendendo la testa della classifica generale a discapito del fratello Alex.Sei vittorie su sei gare dimezzate per l’hermano mayor, alle cui spalle si è sempre attestato l’hermano menor! I catalani sono separati da 2 punti nel Mondiale, dove invece Francesco Bagnaia è scivolato (è proprio il caso di dirlo) rispettivamente a -31 e -29 dai due iberici. Pecco, ieri, è finito a terra per la prima volta nel 2025. Una caduta pesante più per il morale che per l’aritmetica.El Trueno de Cervera è straripante, se non sbaglia vince. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, GP Francia 2025. Marc Marquez completerà l’opera vincente? Bagnaia deve stringere i denti

MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Francia 2025: Marc Marquez dominatore, Bagnaia in scia ad Alex - Marc Marquez ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Francia, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Le Mans. Il centauro della Ducati ufficiale ha firmato un perentorio 1:37.140 sul tracciato transalpino e ha rifilato distacchi abissali all’intera concorrenza, attardata di oltre mezzo secondo nella sessione che ha aperto questo intenso fine settimana.Il fuoriclasse spagnolo precede la KTM di Brad Binder di ben 576 millesimi, mentre suo fratello Alex Marquez è terzo con la Ducati del Team Gresini a 0. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE MotoGP, GP Francia 2025 in DIRETTA: partono le FP2, occhi puntati su Marc Marquez e Bagnaia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE10.13 Pecco Bagnaia in pista con gomme usate.INIZIANO LE FP2.10.09 Tutto pronto per l’inizio delle FP2.10.06 Bagnaia: “Non riesco a ritrovare il feeling, ora devo adattarmi” così a Sky Sport.10.03 L’inizio delle FP2 di MotoGP è fissato per le ore 10.10 a seguire ci saranno il Q1 alle 10.50 e la Q2 alle ore 11.15. Non dimentichiamo la Sprint alle ore 15. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE MotoGP, GP Francia 2025 in DIRETTA: alle 10.55 la FP1, Bagnaia vuole lanciare subito un segnale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE10.25 Buongiorno e benvenuti a Le Mans! Tra 30 minuti esatti prenderà il via il fine settimana del Gran Premio di Francia di MotoGP!9.35 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta del venerdì di Le Mans per il Motomondiale. Il programma è in ritardo e gli organizzatori hanno già comunicato che la FP1 della MotoGP scatterà alle 10.55 e non alle 10. 🔗Leggi su oasport.it

