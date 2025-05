Motocross oggi in tv GP Spagna 2025 | orari MXGP e MX2 programma streaming

Dopo le prove libere e le qualifying race del sabato, il Mondiale di Motocross domenica 11 maggio, vedrà andare in scena le gare dell’ottava tappa della stagione 2024: in programma a Lugo c’è il GP di Spagna, sia per la MXGP che per la MX2.Di seguito il programma con gli orari italiani completi. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15?: alle 10.25 la MX2, alle 10.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 13.15 ed alle 16.10, per la MXGP start alle 14.15 ed alle 17.10.Sarà possibile guardare il GP di Spagna in diretta tv su Eurosport 2 HD, Sky Sport 251 (solo gara 1 MXGP) e Sky Sport MotoGP (solo gara 2 MXGP), in diretta streaming su MXGP-tv.com, Rai Play Sport 2 (solo per gara 2 MX2 e gara 2 MXGP), discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di entrambe le gare della MXGP del GP di Spagna. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Motocross oggi in tv, GP Spagna 2025: orari MXGP e MX2, programma, streaming

