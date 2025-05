Motociclista cade sull’aiuola Arriva il 118

Sono stati momenti di preoccupazione in via Pasqualini a San Benedetto, dove verso le 11 di ieri un Motociclista è caduto finendo sull'aiuola spartitraffico. Il conducente della moto, M. L. di 66 anni, è stato soccorso da un equipaggio della potes-118 e trasportato al pronto soccorso in codice giallo. Secondo la prima ricostruzione il Motociclista, urtato sul bauletto da un'auto in manovra che stava uscendo dal parcheggio, ha perso il controllo finendo contro il cordolo dello spartitraffico. La moto si è fermata contro una palma che ha impedito di catapultarsi sull'altra corsia. L'uomo è rimasto contuso ma non in modo serio. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco di San Benedetto per mettere in sicurezza la moto e una pattuglia della polizia locale che ha eseguito i rilievi del sinistro e che dovrà accertare le responsabilità di quanto accaduto.

