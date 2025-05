L’appuntamento con il podio per GuidoPini è rimandato. Il rookie italiano si è dovuto accontentare di un piazzamento fuori dalle prime posizioni al GP della Francia, sesto atto valido per il Mondiale Moto3 andato in scena oggi presso il mitico circuito Bugatti di Le Mans. Un’occasione mancata per il giovanissimo talento azzurro, caduto a sette giri dalla fine, proprio mentre stava lottando con le unghie e con i denti per la top 3.Non facilissimo l’avvio del centauro in forza team Liqui Moly Dynavolt Intact GP, costretto a fare i conti con un asfalto complicato, non integralmente asciutto e con delle parti più bagnate. Dalla seconda posizione in griglia, il pilota esce dai blocchi più contratto, attestandosi al quinto posto ma rimanendo aggrappato al primo “serpentone”.Dopo un paio di tornate di assestamento, Pini sfoggia un colpo di grande maestria al quinto giro, superando in un sol boccone prima due avversari, per poi passare addirittura Joel Kelso (LEVEL UP-MTA Team), diventando provvisoriamente leader della gara salvo poi essere immediatamente ripreso dall’australiano. 🔗Leggi su Oasport.it

Moto3: il solito Josè Antonio Rueda vince anche a Le Mans. Caduta per Guido Pini