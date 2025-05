Moto2 Manuel Gonzalez conquista il successo a Le Mans 8 Vietti e Arbolino caduto

La tendenza si conferma in Moto2. Nel sesto appuntamento del Mondiale 2025, a Le Mans (Francia), lo spagnolo ManuelGonzalez ha dato seguito a quanto fatto vedere nei precedenti round, conquistato il terzo successo stagionale e il secondo consecutivo dopo l’affermazione a Jerez de La Frontera (Spagna).conquista ieri la pole-position, l’alfiere della LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP ha replicato la propria leadership nella gara domenicale, andandosi a prendere la vetta al quarto giro, messo alle spalle il brasiliano Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), giunto poi quarto a 6.480.Ci ha provato il belga Barry Baltus a contrastare l’incedere dell’iberico, inanellando dei giri particolarmente veloci, ma alla fine si è dovuto accontentare della piazza d’onore, distanziato di 1.811 dalla vetta. Sul terzo gradino del podio è salito lo spagnolo Aron Canet (Fantic Racing Lino Sonego), autore di una bella rimonta e staccato di 6. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto2, Manuel Gonzalez conquista il successo a Le Mans. 8° Vietti e Arbolino caduto

