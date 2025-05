Morto per polmonite non curata medico e Ulss condannati a risarcire la famiglia con un milione di euro

Dopo il decesso dell’uomo per polmonite, il Tribunale ha condannato medico e Ulss. A distanza di mesi i familiari attendono ancora il risarcimento 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Morto per polmonite non curata, medico e Ulss condannati a risarcire la famiglia con un milione di euro

