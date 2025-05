ABBONATI A DAYITALIANEWS Purtroppo non ce l’ha fatta AlessandroPiccaro, questo il nome del 60enne di Sezze che aveva accusato un malore a casa sua lo scorso 7 Maggio. Da quel giorno era ricoverato all’ospedale di Latina dove è spirato nella notte tra il 9 ed il 10 Maggio. Aveva 60 anni.Imprenditore nel campo alimentare, Alessandro era conosciuto a Sezze tanto come “Sandro i bibitaro” quanto come Scialappa; per via del suo lavoro conosceva ed era conosciuto da tanti e la notizia della sua morte è arrivata come un fulmine a ciel sereno.Come si ricorderà l’uomo era stato trovatoprivo di sensi nella sua abitazione proprio il 7 Maggio. A dare l’allarme alcuni collaboratori che non lo avevano visto andare al lavoro, cosa rarissima, ed a cui non rispondeva al telefono. L’allerta poi era stata aumentata dal fatto che, a quanto pare, anche il giorno prima avesse accusato un malore, per il quale non aveva voluto andare in ospedale. 🔗Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Morto in ospedale Alessandro Piccaro: mercoledì lo avevano trovato a casa privo di sensi. Soccorso da Vigili del Fuoco e 118 era ricoverato all’ospedale Goretti di Latina