Morto Giancarlo Cito ex sindaco di Taranto ed ex onorevole

È Morto a 79 anni GiancarloCito, ex sindaco di Taranto ed ex parlamentare. Dopo una lunga malattia, si è spento colui che fondò il movimento At6 Lega d'Azione. 🔗Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Morto Giancarlo Cito, ex sindaco di Taranto ed ex onorevole

Taranto: è morto Giancarlo Cito Aveva 80 anni - Lo ha scritto in un messaggio pubblico Giacinto Fallone.Nella notte è morto Giancarlo Cito, fu sindaco di Taranto e parlamentare. L'articolo Taranto: è morto Giancarlo Cito <small class="subtitle">Aveva 80 anni</small> proviene da Noi Notizie.. 🔗Leggi su noinotizie.it

E’ morto Giancarlo Cito. L’ex sindaco e onorevole aveva 79 anni - Tarantini Time QuotidianoE’ morto Giancarlo Cito, ex sindaco di Taranto ed ex parlamentare.Aveva 79 anni e da tempo era ricoverato a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Lottava infatti da tempo contro un brutto male.L'articolo E’ morto Giancarlo Cito. L’ex sindaco e onorevole aveva 79 anni proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗Leggi su tarantinitime.it

Morto Giancarlo Cito, ex sindaco di Taranto ed ex deputato - E' morto all'età di 79 anni Giancarlo Cito, ex sindaco di Taranto dal 14 dicembre 1993 al 24 febbraio 1996 ed ex deputato, dal 1996 al 2001, con la tv-partito Antenna Taranto 6 da cui costruì la sua c ... 🔗msn.com

Morto ex sindaco di Taranto ed ex deputato Giancarlo Cito - E' morto all'età di 79 anni Giancarlo Cito, ex sindaco di Taranto dal 14 dicembre 1993 al 24 febbraio 1996 ed ex deputato, dal 1996 al 2001, con la tv-partito Antenna Taranto 6 da cui costruì la sua c ... 🔗msn.com

