Morto Enzo Ferrari ex giocatore e allenatore del Palermo | portò in B i rosa nel 1991

Il mondo del calcio piange la scomparsa di EnzoFerrari, ex calciatore e allenatore del Palermo, uno dei simboli della ricostruzione rosanero post fallimento. Col Palermo conquistò la promozione in B da allenatore dopo aver preso le redini della squadra in seguito all'esonero di Liguori. Ma in. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Morto Enzo Ferrari, ex giocatore e allenatore del Palermo: portò in B i rosa nel 1991

Lutto, è scomparso a 82 anni Enzo Ferrari, ex tecnico dell'Udinese di Zico - Nella mattinata di domenica 11 maggio 2025 è arrivata la notizia della scomparsa a 82 anni di Enzo Ferrari, storico ex giocatore e allenatore dell'Udinese.. 🔗tuttomercatoweb.com

Enzo Ferrari, è morto a 83 anni l'ex allenatore dell'Udinese di Zico - Morto a 83 anni l’ex allenatore che in carriera guidò anche l’Udinese nel periodo in cui in bianconero giocava Zico. Fu il primo italiano ad allenare in Spagna, sulla panchina del Real Saragozza nella ... 🔗sport.sky.it

Addio a Enzo Ferrari, allenò Zico all'Udinese - Se ne è andato a 83 anni, l'allenatore che Franco Dal Cin scelse per fare grande la squadra Bianconera. Fu il primo italiano ad allenare in Spagna sulla panchina del Real Saragozza ... 🔗udinetoday.it

