Morto Battista Gotti uno degli ultimi partigiani bergamaschi | Lucido testimone della Resistenza

Morbillo negli Usa, morto un bambino: non era vaccinato. Oltre 100 minori infettati: «La più grande epidemia degli ultimi 30 anni» - Dieci anni senza nemmeno una vittima. Poi, di punto in bianco, a gennaio il Texas e il New Mexico, nel sud degli Stati Uniti, sono stati colpiti dalla più grande epidemia di morbillo degli ultimi 30 anni. E si iniziano a contare i morti: al momento, secondo quanto ha riferito il segretario alla Salute americano Robert F. Kennedy Jr., sono due le vittime. La prima, l’unica riconosciuta ufficialmente anche dai media americani, è un bambino in età scolare non vaccinato. 🔗Leggi su open.online