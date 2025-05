Moon Studios il team di Ori è in crisi No Rest for the Wicked potrebbe essere l’ultimo gioco

Moon Studios, celebre per i suoi premiati titoli Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps, affronta una crisi grave. Il fondatore Thomas Mahler ha condiviso la drammatica situazione in un messaggio aperto, rivelando che il futuro dello studio è incerto. Senza un cambiamento significativo, il recente No Rest for the Wicked potrebbe segnare la fine dell'avventura di Moon Studios nel mondo dei videogiochi.

MoonStudios, il team di sviluppo indipendente dietro i celebri Ori and the Blind FoRest e Ori and the Will of the Wisps, è sull’orlo del fallimento. Lo ha rivelato direttamente il fondatore Thomas Mahler in un messaggio pubblico sorprendentemente trasparente: se la situazione non cambierà, No Rest for the Wicked, l’ultimogioco pubblicato dallo studio, potrebbeessere anche l’ultimo in assoluto. Il motivo principale? Un massiccio review bombing su Steam, scatenato da una patch controversa che ha reso il gioco eccessivamente difficile e sbilanciato, scoraggiando anche i fan più appassionati.Come riportato da Windows Central, secondo Mahler, molte persone pensano che dietro ogni studio esista un grande publisher pronto a coprire eventuali perdite, ma non è il caso di MoonStudios. Dopo aver deciso di diventare completamente indipendenti con No Rest for the Wicked, ogni recensione negativa ha avuto un impatto diretto sulle vendite. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Moon Studios, il team di Ori è in crisi, No Rest for the Wicked potrebbe essere l’ultimo gioco

