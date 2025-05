Montolivo sul Milan | Troppi alti e bassi Champions buttata Vedere l’Inter li fa…

Riccardo Montolivo, ex capitano e figura storica del Milan, ha recentemente espresso le sue opinioni sul momento attuale della squadra 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Montolivo sul Milan: “Troppi alti e bassi, Champions buttata. Vedere l’Inter li fa…”

Riccardo #Montolivo: “Il #Milan ha speso 100 milioni sul mercato: la rosa ha qualità e non è da nono postoSe ci fosse Antonio #Conte in panchina, la classifica dei rossoneri sarebbe molto diversa…” Leggi la discussione

Riccardo #Montolivo a Sky: “Passano gli anni, ma #Vlahobic resta sempre un incompiutoGiocare spalle alla porta non è il suoNon so se è l’attaccante ideale per il modo di giocare di Thiago #Motta…”#Juventus Leggi la discussione

Montolivo: “Se al Milan ci fosse Conte la classifica sarebbe diversa” - Riccardo Montolivo, ex capitano del Milan, ha commentato la sconfitta dei rossoneri di Sérgio Conceição sul campo del Napoli 🔗Leggi su pianetamilan.it

Passerini duro: “Il Milan? Campionato mai iniziato, troppi errori” - Carlos Passerini, firma del Corriere della Sera, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, parlando del Milan 🔗Leggi su pianetamilan.it

Milan, Rafa Leao è un pericolo costante. Anche tra alti e bassi - Rafael Leao, attaccante del Milan, seppur tra luci e ombre è uno dei pochi che è sempre in grado di creare pericoli ed occasioni da gol 🔗Leggi su pianetamilan.it

Montolivo sul Milan: "Troppi alti e bassi, Champions buttata. Vedere l'Inter li fa…"; Gazzetta: Conceiçao, già 6 vittorie in rimonta. Il Milan non molla il sogno Champions; Indovina chi... viene al Milan? Ecco l'identikit di Mister X; Roma-Milan 2-0 | Pjanic e Gervinho: tutto troppo facile all'Olimpico.

Milan, la velenosa profezia di Montolivo: "Ce ne accorgeremo l’anno prossimo" - L'ex centrocampista del Milan, Riccardo Montolivo, scatena una bufera dopo le sue parole sui rossoneri post vittoria contro il Bologna. Le accuse dell'ex e la replica dei tifosi sul web ... 🔗sport.virgilio.it

Montolivo: “Milan mai in controllo della gara, Conceicao peggio di Fonseca” - L’ex capitano rossonero Riccardo Montolivo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare le ultime vittorie del Milan. Un Milan che vince ma non convince: “È in balia dell’episodio. 🔗msn.com

Montolivo: “Il Milan ha trovato equilibrio, ed è già una notizia” - Vai nel canale WhatsApp del Milanista > In esclusiva a Sky Sport ha parlato l'ex rossonero Riccardo Montolivo che ha detto: "A Udine il Milan ha trovato equilibrio, ed è già una notizia visti i ... 🔗msn.com