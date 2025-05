Monta un Gps sull’auto di lei Stalker arrestato

Per pedinare la sua vittima, le aveva messo di nascosto il Gps sull’auto. Il caso emerge ad Arcore, dove un uomo di 54 anni, già noto per precedenti per furto, è stato arrestato. Di mestiere venditore porta a porta, l’uomo aveva preso di mira la donna di cui si era invaghito con comportamenti sempre più ossessivi, culminati quando le ha installato di nascosto un dispositivo Gps sull’auto. La donna se ne è accorta quando un giorno, nel quale si era dovuta spostare più volte, aveva notato che il suo spasimante compariva inaspettatamente e inquietantemente ogni volta in cui si fermava per effettuare le commissioni che aveva in programma. Prima a Vimercate per fare la spesa, poi a casa, ad Arcore, e infine a Monza. Lo spasimante, che lei aveva già denunciato da lei più volte per i continui pedinamenti, aveva ogni volta fatto comparsa nei pressi della sua macchina. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monta un Gps sull’auto di lei. Stalker arrestato

