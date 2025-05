Mondo pop la mostra prorogata a martedì prossimo

Nella Chiesa di Sant' Egidio, lungo la stataleAdriatica nel centro abitato di Cupra Marittima, la mostra'Un Mondo pop' è stata prorogata fino a martedìprossimo 13 maggio, per consentirele visite a tutte le scolastiche. Dal prossimo 18 maggio,invece, nella stessa Chiesa verrà inaugurata la mostra 'Impasti d'Arte'. Entrambe le mostre fanno partedegli eventi del 'Bambino creativo 2025' organizzato dall'Arca dei Folli e vedono la partecipazione di decine di piccoli artisti, i qualiseguono i corsi di formazione dell'Arca con la direzione del maestro dell'arte italiana Annunzia Fumagalli, su progetto della dottoressaGreta De Berardinis,nipote e direttricedel Museoscultoreo Nazzareno Tomassetti. Il Museo e la mostra, sono state aperte al pubblico, nelle recentifestività Pasquali, con la presentazione degli eventi del presidente dell'Arca dei Folli e vicario della Commenda di Sant'Emidio, DaniloTomassetti.

