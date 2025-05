Monaco sul rientro di Sinner | È umano come noi Rovescio in automatico ruggine su diritto e servizio

È stato un sabato a forti tinte azzurre sui campi in terra battuta del Foro Italico, con i tre big azzurri più attesi che hanno vinto sul Centrale avanzando agli Internazionali d’Italia 2025. Buona la prima in particolare per il numero 1 al mondo Jannik Sinner, al rientro dopo i tre mesi di sospensione per la vicenda Clostebol. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.“L’atmosfera era molto particolare, lui però ha sempre questa capacità di normalizzare qualsiasi cosa. Ci sono stati qua e là degli errori, delle ruggini, una smorzata tirata nel suo campo, però di base la solidità, la forza, la velocità di palla e la capacità di coprire il campo ci sono. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Monaco sul rientro di Sinner: “È umano come noi. Rovescio in automatico, ruggine su diritto e servizio”

Zverev perde ancora, Sinner sorride: Jannik ‘vede’ il rientro da numero 1 - (Adnkronos) – Jannik sinner non gioca, ma sorride in attesa di tornare in campo. La buona notizia arriva dall’ultimo ko di Alexander Zverev. Dopo le eliminazioni a sorpresa dai tornei di Acapulco e Rio de Janeiro, il numero 2 del mondo è stato eliminato in maniera clamorosa dal Masters 1000 di Indian Wells. Il tedesco ha perso all’esordio nel torneo contro l’olandese Tallon Griekspoor. Si allontana così definitivamente l’idea del sorpasso su Sinner in cima al ranking, prima del rientro in campo dell’azzurro. 🔗Leggi su .com

Zverev inciampa di nuovo, Sinner esulta: Jannik “scorge” il rientro da numero 1 - La nuova sconfitta del tedesco al debutto a Indian Wells regala tranquillità all’azzurro, ormai sempre più vicino a tornare in vetta al ranking da dominatore. Sinner non gioca, ma sorride: la buona notizia arriva dall’ennesimo passo falso di Alexander Zverev. Dopo le eliminazioni a sorpresa nei tornei di Acapulco e Rio de Janeiro, il numero […] L'articolo Zverev inciampa di nuovo, Sinner esulta: Jannik “scorge” il rientro da numero 1 è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su sbircialanotizia.it

Sinner prepara il rientro: "Sono riposato e contento" - AGI - "Sto molto bene, mi sono riposato e sono contento. Ho fatto tante cose diverse, ovviamente se avessi potuto scegliere avrei giocato a tennis ma sto bene e non ci sto neanche pensando tanto in questo momento": con queste parole Jannik Sinner si è detto fiducioso per il suo ritorno in nell'anticipazione di un'intervista a Sky Sport. L'intervista andrà in onda in versione integrale il 5 aprile, a un mese esatto dalla fine della squalifica di 3 mesi per il caso clostebol. 🔗Leggi su agi.it

“Suonerebbe molto arrogante”: Sinner è umano, i dubbi dopo il rientro - Il numero 1 al mondo commenta il ritorno al successo nel match d'esordio agli Internazionali che ha interrotto lo stop di 3 mesi ... 🔗tuttosport.com

Sinner a rischio, scatta l’allarme: Roma trema - Sinner e i rischi del rientro: l'annuncio sul tennista italiano spiazza i tifosi. Cosa filtra in vista del ritorno in campo del numero uno. 🔗ilpallonaro.com

Monaco: “Sbagliato aspettarsi che Sinner possa subito spaccare il mondo. Però è un fenomeno…” - Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport) si è pronunciato in merito ai temi d’attualità del tennis, nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. 🔗oasport.it

